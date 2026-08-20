WOLLcast Pauerland: Die Zukunft einer Kirchengemeinde im Sauerland

25 Jahre Pastor Ulrich Stipp in Oberkirchen – Teil 2

Teil 2 des WOLLcasts zum 25jährigen Jubiläum von Pastor Ulrich Stipp als Pastor in Oberkirchen. Seine Dienstzeit ist geprägt von tiefgreifenden Veränderungen und Krisen in der katholischen Kirche. Zusammen mit Irmhild Hockemeyer vom Pfarrgemeinderat und Ulrich Didam vom Kirchenvorstand Oberkirchen schaut er auf die Veränderungen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Was sind zum Beispiel die von Erzbischof Udo Markus Bentz versprochenen „Verlässlichen Orte“ genau? Was bedeutet das konkret für eine katholische Kirchengemeinde – am Beispiel der Gemeinde Oberkirchen im Pastoralverbund Schmallenberg-Eslohe? Wie bereiten sich die Menschen vor Ort auf die Zukunft in der Kirche vor?

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