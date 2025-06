WOLLcast Pauerland: Die Kunst der Konzentration

Bogensport mit Heimatfreund Wolfgang Winterhoff

Wer zusammen mit Wolfgang Winterhoff einen Bogen in die Hand nimmt und Pfeile schießt, stanzt nicht einfach nur ein paar Löcher in eine Zielscheibe. Für den Schmallenberger Heimatfreund ist der Bogensport vor allem auch ein mentales Erlebnis, ein mentales Training. Und eines ist ihm dabei besonders wichtig: Ihm macht der Sport nicht einfach nur kurzfristig Spaß. Der Sport bereitet ihm angfristig anhaltende Freude, die aus einer inneren Ausgeglichenheit, dem Aufenthalt in der Natur und dem sportlichen Erfolg erwächst. Einsteigerkurse bietet er im Rahmen des Programms Heimatfreu(n)de des Schmallenberger-Sauerland-Tourismus an.

