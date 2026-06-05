WOLLcast Pauerland: Die Künstlerin Aline Papenheim

„Im Wald hinter dem Haus meines Vaters“

In jedem Sauerländer Wald steckt mehr als Holz und Wanderwege. Da sind Geschichten. Erinnerungen. Geheimnisse. Menschen. Im neuen WOLLcast Pauerland ist die Künstlerin und Fotografin Aline Papenheim zu Gast. Gemeinsam gehen wir gedanklich durch den Wald ihrer Kindheit in Endorf. Dort, wo Hexenfelsen, Rehe, Jäger, Pilze und Familiengeschichten aufeinandertreffen. Wie entsteht Vielfalt? Warum macht uns Fremdes manchmal Angst? Und was können wir vom Sauerländer Wald über Toleranz, Neugier und Zusammenleben lernen? Ein außergewöhnliches Gespräch über Heimat, Identität und die Schönheit unterschiedlicher Perspektiven.

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