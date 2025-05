IHK Präsident Andreas Knappstein im Interview

Andreas Knappstein ist seit über einem Jahr Präsident der IHK Arnsberg-Hellweg-Sauerland. Wie sieht er die wirtschaftliche Lage in Deutschland allgemein? Wie steht es wirtschaftlich um das Sauerland? Was treibt ihn an, sich immer wieder ehrenamtlich für die Region zu engagieren? Und was interessiert ihn eigentlich sonst noch so?

