Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Pauerland: Die GEFU Erfolgsstory

WOLLcast Pauerland – Geschichten aus dem Sauerland. Heute sprechen wir mit den Inhabern eines echten Sauerländer Familienunternehmens, das seit Jahrzehnten für Qualität, Design und Innovation steht – und das weit über die Region hinaus bekannt ist: GEFU aus Eslohe.

22. Januar 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Küchenwerkzeuge aus Eslohe

WOLLcast Pauerland – Geschichten aus dem Sauerland. Heute sprechen wir mit den Inhabern eines echten Sauerländer Familienunternehmens, das seit Jahrzehnten für Qualität, Design und Innovation steht – und das weit über die Region hinaus bekannt ist: GEFU aus Eslohe. Wir sprechen mit Rudolf Schillheim, dem Gründer und langjährigen Inhaber, und seinem Sohn Daniel Schillheim, der das Unternehmen in die Zukunft führt. Gemeinsam blicken wir zurück auf die Anfänge, sprechen über den Generationenwechsel, über Sauerländer Werte – und über die Frage, was es heißt, im Sauerland zu Ein Gespräch über Handwerk, Herzblut, Heimat und Zukunft. Über die Kunst, Werte zu bewahren – und trotzdem Neues zu wagen.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.

Bild von Kappest, Klaus-Peter

Kappest, Klaus-Peter

Weitere Beiträge ansehen
Bild von Kappest, Klaus-Peter
Kappest, Klaus-Peter
Weitere Fotos ansehen

Weitere Artikel:

Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
Für Leseratten: WOLL-Buchtipps
21. August 2025 | 3 Minuten Lesezeit
Lyon, Groupama Stadium, 23.03.24, GER, Herren, Laenderspiel, Frankreich-DeutschlandBild: Mannschaftsfoto, Gruppenfoto Deutschland. o.v.l. Torwart Marc-Andre TER STEGEN (Deutschland), Toni KROOS (Deutschland), Robert ANDRICH (Deutschland), Kai HAVERTZ (Deutschland), Antonio RUEDIGER (Deutschland) und Jonathan TAH (Deutschland). U.v.l. Maximilian MITTELSTAEDT (Deutschland), Jamal MUSIALA (Deutschland), Ilkay GUENDOGAN (Deutschland), Florian WIRTZ (Deutschland), Joshua KIMMICH (Deutschland)Only for editorial use!UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
Guten Morgen, Sauerland!
16. November 2024 | < 1 Minute Lesezeit
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
Guten Morgen, Sauerland!
5. Dezember 2024 | < 1 Minute Lesezeit