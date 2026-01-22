WOLLcast Pauerland: Die GEFU Erfolgsstory

Küchenwerkzeuge aus Eslohe

WOLLcast Pauerland – Geschichten aus dem Sauerland. Heute sprechen wir mit den Inhabern eines echten Sauerländer Familienunternehmens, das seit Jahrzehnten für Qualität, Design und Innovation steht – und das weit über die Region hinaus bekannt ist: GEFU aus Eslohe. Wir sprechen mit Rudolf Schillheim, dem Gründer und langjährigen Inhaber, und seinem Sohn Daniel Schillheim, der das Unternehmen in die Zukunft führt. Gemeinsam blicken wir zurück auf die Anfänge, sprechen über den Generationenwechsel, über Sauerländer Werte – und über die Frage, was es heißt, im Sauerland zu Ein Gespräch über Handwerk, Herzblut, Heimat und Zukunft. Über die Kunst, Werte zu bewahren – und trotzdem Neues zu wagen.

