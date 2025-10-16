Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Pauerland: Der Schatten von Wuhan – Nachbetrachtungen zur Corona-Pandemie

16. Oktober 2025 | < 1 Minute Lesezeit

mit dem Lungenfacharzt Prof. Dr. Dieter Köhler

Prof. Dr. Dieter Köhler war viele Jahre lang Ärztlicher Direktor des Fachkrankenhauses Kloster Grafschaft in der Nähe von Schmallenberg, einer der weltweit führenden Fachkliniken für Lungenheilkunde. Jetzt hat er zusammen mit der Sokrates Gesellschaft eine neue Studie veröffentlicht: „Schatten von Wuhan“. Sie wirft einen frischen Blick auf die Corona-Pandemie und insbesondere auf das sogenannte Bergamo-Phänomen – die erstaunliche Häufung von Todesfällen in dem kleinen, italienischen Bergdorf im Frühjahr 2020. Prof. Köhler stellt neuste Forschungsergebnisse vor, wirft einen Blick auf das, was man schon vor der Pandemie in der Lungenheilkunde über Viren dieser Art wusste und versucht, Lehren daraus für zukünftige Pandemien zu ziehen.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.

