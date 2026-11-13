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WOLLcast Pauerland: Der Rothaarsteig und die Bruchhauser Steine

Die Bruchhauser Steine gehören zu den eindrucksvollsten Naturdenkmälern des Sauerlandes. Der Rothaarsteig, der wichtigste Wanderweg der Region, führt aber nicht direkt an ihnen vorbei.

13. November 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Interview mit Hubertus von Fürstenberg, Teil 2

Die Bruchhauser Steine gehören zu den eindrucksvollsten Naturdenkmälern des Sauerlandes. Der Rothaarsteig, der wichtigste Wanderweg der Region, führt aber nicht direkt an ihnen vorbei. Darüber sprechen wir im zweiten Teil unseres Interviews mit Baron Hubertus von Fürstenberg, dem Gründer der Stiftung Bruchhauser Steine.

Es ist eine Geschichte über Naturschutz und Tourismus, über unterschiedliche Interessen und die Kunst, tragfähige Kompromisse zu finden. Hubertus von Fürstenberg erzählt, warum die Stiftung den Zugang zu diesem besonderen Naturraum bewusst steuert, wie sie die Interessen von Naturschutz, Archäologie, Politik und Besuchern zusammenführt und weshalb die damalige Entscheidung bis heute wichtig ist.

Dabei geht es auch um die Entwicklung der Wanderkultur, um persönliche Verantwortung für die eigene Umgebung und um die Zukunft dieses einzigartigen Ortes, dessen Bedeutung sowohl in der kulturellen wie auch in der ökologischen Besonderheit der uralten Felsen liegt. Was heute so selbstverständlich in der Landschaft steht, erzählt eine faszinierende Geschichte von 400 Millionen Jahren Erdgeschichte – von Kontinentalverschiebungen, seltenen Pflanzen und dem Wanderfalken.

Aus diesen Themen entsteht ein Gespräch über einen besonderen Ort, seine Vergangenheit und die Verantwortung, ihn für kommende Generationen zu bewahren.

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