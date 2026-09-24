WOLLcast Pauerland: Der Chancenteppich liegt aus

Meister werden, Betrieb übernehmen, Zukunft gestalten

Das Handwerk sucht nicht nur Fachkräfte. Es sucht Menschen mit Ideen, Verantwortungsbewusstsein und dem Mut, ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Im zweiten Teil des WOLLcasts mit Jochen Rennfordt und Hendrik Schmitt geht es um die großen Chancen, die sich jungen Menschen nach einer handwerklichen Ausbildung eröffnen. Der Meisterbrief kann dabei zu einer wertvollen Eintrittskarte in die Selbstständigkeit werden. Gleichzeitig suchen zahlreiche gut aufgestellte Betriebe in den kommenden Jahren einen Nachfolger.

Damit bietet das Handwerk nicht nur sichere Arbeitsplätze, sondern auch echte unternehmerische Perspektiven. Wer einen Betrieb übernimmt, muss nicht bei null anfangen, sondern kann auf Kundenstamm, Erfahrung, Ausstattung und einen bekannten Namen aufbauen.

Jochen Rennfordt spricht deshalb von einem „Chancenteppich“, der heute so breit ausliegt wie selten zuvor. Doch nutzen junge Menschen diese Möglichkeiten? Und welche Rolle spielen Eltern, Lehrer und gesellschaftliche Vorstellungen bei der Berufswahl?

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