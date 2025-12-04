WOLLcast Pauerland: Chris Kramer und der Blues

Konzertprogramm 2026 im Dritten Ort Schmallenberg

Blues ist das Hauptthema im WOLLcast Advertorial Pauerland. Wir sprechen mit Chris Kramer, einem der bekanntesten und wahrscheinlich dem besten Blues-Mundharmonika-Spieler in Deutschland. Wir reden über seine Musik, was sie für ihn bedeutet, wie er zur Mundharmonika gekommen ist, was es mit der Geschichte der kleinen Mundharmonika auf sich hat, die auf Weltreise geht und darüber was Chris Kramer mit Jimmy Hendrix und vor allem mit Peter Maffay verbindet. Der Anlass unseres heutigen Gesprächs ist: Chris Kramer ist der künstlerische Leiter des Konzertprogramms des Dritten Ortes in Schmallenberg. Dieser Ort für Kultur und Begegnung bietet ein Konzertprogramm mit vier Konzerten für das Jahr 2026 und Chris Kramer hat natürlich Blues-Musiker eingeladen. Wir sprechen mit ihm darüber wer das ist, welche Geschichten hinter diesen Personen stecken und natürlich auch darüber welche Musik uns im Jahr 2026 im dritten Ort in Schmallenberg erwartet.

