WOLLcast Pauerland: Beate Schmies: Glück ist ansteckend

Neuer Podcast „Glückskinder“ auf der WOLLcast Plattform

Was macht Menschen wirklich glücklich – und wie lässt sich Glück bewusst kultivieren? Im neuen WOLLcast-Pauerland spricht Beate Schmies über ihre persönliche Glücksreise und über ein Format, das in der Region längst Kultstatus erreicht hat: die Glücks-Matinee in der Kulturkirche auf dem Schrabbenhof in Silberg.

Die frühere WDR-Studioleiterin fand nach einem radikalen beruflichen Einschnitt neue Orientierung – und Inspiration. Ein Alleinaufenthalt in der Bretagne, geprägt von Naturerlebnissen und intensiver Selbstreflexion, wurde zum Ausgangspunkt für eine neue Haltung: Glück ist kein Zufall, sondern etwas, das man trainieren kann. Zurück im Sauerland entwickelte Schmies aus dieser Erkenntnis ein Gesprächsformat, das Mut macht, berührt und verbindet.

Auf einer roten Couch, zwischen Wunschbaum, bunten Kissen und Livemusik, erzählen Künstler, Forstleute, Ordensfrauen oder Menschen mit bewegenden Lebensgeschichten davon, was sie trägt und erfüllt. Immer im Mittelpunkt: die Frage nach Sinn, Zuversicht und der Kraft positiver Perspektiven.

Im Neuen Jahr wird hier von Beate Schmies ein neuer Podcast zum Thema „Glück“ zu hören sein. Ihre Botschaft ist klar und zugleich wohltuend einfach: Glück ist kein Dauerzustand, aber jeder Mensch kann lernen, das Schöne bewusster wahrzunehmen. Ein Lächeln, ein freundliches Wort, der Gang in die Natur – kleine Schalter mit großer Wirkung. Das wird ein Podcast für alle, die sich inspirieren lassen wollen. Und für alle, die daran glauben, dass Glück ansteckend ist.

Mehr Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube oder direkt hier.