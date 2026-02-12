WOLLcast Pauerland: Ausdauersport im Alter

Hermann Josef Belke

Ausdauersport ist längst mehr als Stoppuhr, Startnummer und Zielbogen. Im Schmallenberger Sauerland entsteht gerade eine Bewegung, die zeigt, wie Laufen, Radfahren oder Walken Menschen jeden Alters zusammenbringt, mitten in der Stadt ohne Leistungsdruck dafür mit viel Gemeinschaft, Gesprächen und manchmal auch Kaffee und Kuchen. Im WOLLcast Pauerland sprechen wir heute über Ausdauersport im Alter, über Motivation, Gesundheit und neue Formen von Sportkultur. Zu Gast ist einer der Initiatoren der HSC Meilers und des Badgio Running Clubs: Hermann Josef Belke.

