WOLLcast Pauerland: 25 Jahre Rothaarsteiggastgeber

Rudolf Grobbel spricht über die Essenz der Gastgeberschaft und dem Reiz des Gestaltens

25 Jahre Rothaarsteig – das heißt auch 25 Jahre ganz speziell auf die Bedürfnisse der Rothaarsteigwanderer zugeschnittene Gastgeberschaft. In einer Region, die schon immer Wandergastgeber beherbergt hat – in der das Wandern schon immer eine wichtige Rolle spielte – haben sich Gastgeber auf den Weg gemacht, sich noch intensiver auf die Bedürfnisse der Wanderer einzustellen. Unter der Regie des Rothaarsteigvereins sind die Rothaarsteig-Qualitätsbetriebe entstanden. Wir sprechen heute mit einem Wandergastgeber der ersten Stunde, mit Rudolf Grobbel vom Schäferhof in Schmallenberg-Jagdhaus. Sein Betrieb war nicht nur einer der ersten Qualitätsbetriebe am Rothaarsteig, sondern er hat mit vielen Ideen auch Maßstäbe gesetzt. Heute ist er Vorsitzender des Gesamtverkehrsvereins Schmallenberger Sauerland. In dieser Eigenschaft ist er im WOLLcaststudio zu Gast und spricht über die Entwicklung der Gastgeberschaft und über die Bedeutung des Zwischenmenschlichen in unserer immer digitaleren Zeit. Und er beschreibt eindrücklich den Reiz, den es mit sich bringt, einen neuen Gastgeberbetrieb nach eigenen Ideen aufzubauen – als nachdrückliche Motivation für junge Menschen, den Schritt zur selbstständigen Gastgeberschaft zu wagen.

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