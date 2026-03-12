Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Pauerland: 25 Jahre Rothaarsteig

Eine musikalische Abendandacht, getragen vom Gesang – wer die Britischen Inseln besucht hat, kennt diesen allgegenwärtigen Brauch. Pater Werner und der langjährige Rumbecker Organist Thomas Niemand – beide aus der Propsteipfarrei St. Laurentius Arnsberg – haben jene alte Tradition der Anglikanischen Kirche ins Sauerland geholt.

12. März 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Idee, Weg, Wirkung – im Gespräch mit Thomas Weber, Dr. Harald Knoche und Rüdiger Strenger

Ein Weg, der mehr ist als eine Route durch Wälder und über Höhen. Ein Projekt, das das Wandern neu gedacht und dem Sauerland ein starkes, gemeinsames Zeichen gegeben hat. Im WOLLcast Pauerland blicken wir auf 25 Jahre Rothaarsteig zurück – auf die Idee, den Mut zum Neuen und die Wirkung bis heute.

Im Gespräch: Menschen der ersten Stunde und prägende Köpfe des Rothaarsteig. Es geht um Anfänge und Meilensteine, um Bilder und Botschaften, um Organisation, Verantwortung und die Frage, wie der Weg in Zukunft nachhaltig und authentisch bleibt. 

