WOLLcast Pauerland: 25 Jahre Dorfpfarrer in Oberkirchen

Pastor Ulrich Stipp feiert Jubiläum

Seit 25 Jahre ist Pastor Ulrich Stipp Pfarrer in Oberkirchen. Seine Dienstzeit ist geprägt von tiefgreifenden Veränderungen und Krisen in der katholischen Kirche. Zusammen mit Irmhild Hockemeyer vom Pfarrgemeinderat und Ulrich Didam vom Kirchenvorstand Oberkirchen spricht er über seine Zeit in der kleinen Gemeinde, die heute ein Teil des großen Pastoralverbundes Schmallenberg-Eslohe ist. Anekdoten, Erinnerungen und Gedanken bilden die Grundlage für einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Im ersten Teil des zweiteiligen Podcasts geht es vor allem um die Erlebnisse der letzten 25 Jahre und den Wert eines noch bewohnten Pfarrhauses direkt neben der Kirche im Dorf – einem Dorf im Herzen des Sauerlandes, wo die Welt noch in Ordnung zu sein scheint.

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