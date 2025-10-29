Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Lichtpirsch: Workflow

Fotografieren macht Spaß. Nach der Zeit hinter der Kamera kommt aber in der Regel die Zeit am Computer – und da hört für viele der Spaß auf.

29. Oktober 2025 | < 1 Minute Lesezeit

Der Weg des Bildes von der Kamera durch den Computer

Fotografieren macht Spaß. Nach der Zeit hinter der Kamera kommt aber in der Regel die Zeit am Computer – und da hört für viele der Spaß auf. Wir gehen heute mal der Frage nach, wie man die Arbeitsabläufe beim Weg der Fotos aus der Kamera durch den Computer zur Nutzung möglichst vereinfachen kann. Welche Möglichkeiten gibt es, diesen Weg so schnell, stress- und frustfrei wie möglich zu gestalten? Welche Speicherformate und Speichermethoden sind für welchen Zweck sinnvoll? Welche Metadaten brauche ich wirklich? Nach welchen Kriterien bewerte ich Bilder? Wie entscheide ich, welche ich lösche? Wie gehe ich vor, um möglichst schnell mit der Computerarbeit fertig zu werden?

Mehr Lichtpirsch-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube, Vimeo und natürlich hier.

