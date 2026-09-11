WOLLcast Lichtpirsch: Smartphone-Fotografie

Stärken und Grenzen der „Immer-dabei-Kamera“

Fotografieren mit dem Smartphone? Das ist für manche eingefleischten Fotofans ein Widerspruch in sich, die sagen nämlich: „Mit einem Smartphone, da kann man nur knipsen!“ Auf der Lichtpirsch gehen wir der Sachen mal auf den Grund. Unsere These ist: Es kommt vor allem auf die Person an, die hinter der Kamera steht, wer fotografiert, weniger auf die Aufnahmetechnik. Andere sagen nämlich: „Die beste Kamera ist immer diejenigen, die man gerade dabei hat!“ Da ist auf jeden Fall etwas dran. Schließlich ist es eine Grundidee der Fotografie, besondere Momente einzufrieren. Der Blick und der Moment, sind sehr viel wichtiger als die Technik. Andererseits ist die Technik nicht vollkommen egal. Entscheidend ist, die Stärken, vor allem aber auch die Grenzen der eingesetzten Aufnahmetechnik zu kennen. Unter diesem Gesichtspunkt gehen wir auf das Smartphone ein. Was kann es wirklich im Bereich der Fotografie leisten und wo liegen seine Grenzen? Wie kann man eine optimale Verbindung aus beiden Welten, aus der Smartphonewelt und aus der Welt der digitalen Kameras, eigentlich aussehen?

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