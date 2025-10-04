WOLLcast Lichtpirsch: Norwegen per Schiff

Mit der Kamera auf der Küstenroute

Norwegen ist ein Traumland für Fotografen. Es ist aber natürlich auch das Land der Fischer und Seeleute. Deshalb gibt es wohl keine bessere Art, es kennen zu lernen, als es von der Seeseite mit einem Schiff zu erkunden. Insbesondere für Fotografen ist es dabei wichtig, dass man vom Schiff aus auch so viel vom Land wie möglich sieht und das bedeutet, das Schiff sollte durch die innersten Fjorde, durch die innersten Sunde hinter den Inseln fahren. Das tun die Schiffe der norwegischen Küstenroute. Dieses öffentliche Verkehrsmittel an Norwegens Küste ist aber auch der bequemste Weg, um zu einem der vielleicht schönsten Plätze der Erde zu kommen, nämlich den Inseln der Lofoten. Die liegen in Norwegen etwas nördlich des Polarkreises. Es ist ein absolut zauberhafter, extrem fotogener Platz: Inseln mit einer unglaublichen Kraft.

Andreas Erdmann und Klaus-Peter Kappest sprechen über das Fotografieren auf den Lofoten und auf dem Schiffen der Küstenroute. Diese vom norwegischen Staat eingerichtete, öffentliche Verkehrslinie wird zur Zeit von zwei Reedereien bedient: der bekannte Hurtigrute und der neuen Havila-Reederei. Was ist die beste Jahreszeit für Fotos? Was sind die empfehlenswertesten Ausflüge von Bord der Schiffe aus? Welche Ausrüstung sollte man dabei haben?

Mehr Lichtpirsch-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube, Vimeo und natürlich hier.