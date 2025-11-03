WOLLcast Lichtpirsch: Fotoreiseziel Rügen

Tipps zu Fotostandorten, Licht und Reiseplanung

Rügen ist eine der schönsten Inseln Deutschlands und eine der bekanntesten Inseln in der Ostsee. Die ist ein Traumziel für Touristen und für Fotografen ist sie viel abwechslungsreicher, als man auf den ersten Blick vielleicht denkt. Sie ist vor allem auch größer als man denkt. Andreas Erdmann kennt sie wie seine Westentasche. Er hat dort jedes Jahr seines Lebens immer wieder mehrere Wochen verbracht. Er bietet Fotoreisen auf die Insel an und erklärt heute mal im Detail, wo die besten Fotostandorte auf der Insel sind und in welchem Licht man sie am geschicktesten fotografiert. Bekannte Ziele – wie die Kreidefelsen im Nationalpark Jasmund – sind ebenso dabei wie überraschendes, zum Beispiel die Hühnergötter von Rügen.

