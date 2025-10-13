WOLLcast Lichtpirsch: Fotodruck – Selbstgemacht oder vom Profi

Interview mit der Firma DIAS aus Elspe

Fotos auf Papier zu bringen, ist gar nicht so einfach. Versucht man es mit dem heimischen Tintenstrahldrucker, bleiben die Ergebnisse oft weit hinter den Erwartungen zurück. Wer Fotos trotzdem selbst ausdrucken will, kann mit dem Thermosublimationsdruck mit preiswerten Geräte ganz brauchbare Qualität erreichen. Wer – insbesondere für den Wandschmuck – höhere Ansprüche hat, kommt kaum darum herum, einen guten Dienstleister in Anspruch zu nehmen. Wir sprechen heute mit der Firma DIAS aus Elspe, die Fotodrucke in höchster Qualität in Handarbeit produzieren und sich vor allem auf die Erfüllung von Sonderwünschen spezialisiert haben.

Mehr Lichtpirsch-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube, Vimeo und natürlich hier.