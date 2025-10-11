WOLLcast Lichtpirsch: Einstieg in die Schwarz-Weiß-Fotografie

Ein Weg zur Kreativität

Schwarz-Weiß-Fotografie. Viele haben so den Eindruck, das sei wirklich die große Kunst der Fotografie. „Da muss man richtig was können, damit das überhaupt sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen,“ ist ein oft formulierter Gedanke. Große Namen der Fotografie sind mit Schwarz und Weiß verbunden. Deshalb haben viele Hobbyfotografen den Eindruck, man brauche viel Erfahrung, bevor es Zeit ist, sich dem Thema zuzuwenden. Das stimmt aber gar nicht. Schwarz-Weiß ist etwas für alle, die irgendwie Spaß am Bild haben, Spaß an der Kreativität, Spaß am Gestalten. Schwarz-Weiß-Fotografie ist so wichtig, dass es uns hier bei der Lichtpirsch sicher häufig noch beschäftigen wird. Heute geben wir erstmal einen ersten Überblick und geben Tipps für den Einstieg ins Thema.

