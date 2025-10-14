Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Lichtpirsch: Drohnenfotografie

Es geht um einen Perspektivwechsel in der Fotografie – buchstäblich um die Vogelperspektive – die Fotografie mit einer Drohne. Das Themenspektrum beginnt mit den rechtlichen Hintergründen, den Drohnenklassen und den Kompetenznachweisen, die leider zwingend nötig sind.

14. Oktober 2025 | < 1 Minute Lesezeit

Drohnenklassen, Kompetenznachweise, Fluggeräte und vor allem Bildideen

Es geht um einen Perspektivwechsel in der Fotografie – buchstäblich um die Vogelperspektive – die Fotografie mit einer Drohne. Das Themenspektrum beginnt mit den rechtlichen Hintergründen, den Drohnenklassen und den Kompetenznachweisen, die leider zwingend nötig sind. Um Technik geht es bei der Frage, welche Drohnentypen für welche Einsätze aus der Sicht von Amateurfotografen interessant sein könnten. Und natürlich geht es auch um den gestalterischen Aspekt von Drohnenfotografie.

Mehr Lichtpirsch-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube, Vimeo und natürlich hier.

Bild von Kappest, Klaus-Peter

Kappest, Klaus-Peter

Bild von Kappest, Klaus-Peter
Kappest, Klaus-Peter
