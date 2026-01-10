Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Lichtpirsch: Blaue Stunde

Adventszeit und Weihnachtszeit – das ist die Zeit der Stimmungsfotos. Auf Schnee müssen wir dieses Jahr in Deutschland wahrscheinlich größtenteils mal wieder verzichten, aber das heißt nicht, dass wir auf gute Fotos verzichten müssen.

10. Januar 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Der Weg zu den perfekten Stimmungsbildern

Adventszeit und Weihnachtszeit – das ist die Zeit der Stimmungsfotos. Auf Schnee müssen wir dieses Jahr in Deutschland wahrscheinlich mal wieder verzichten, aber das heißt nicht, dass wir auf gute Fotos verzichten müssen. Wenn man nämlich genau das richtige Licht wählt, das Licht der Blauen Stunde. In dieser Folge der Lichtpirsch geht es um die optimalen – nicht nur weihnachtlichen – Stimmungsbilder. Wie gebe ich die gemütliche Stimmung möglichst authentisch wieder? Wie belichte ich richtig? Wie treffe ich genau die richtige Farbstimmung? Wie erzeuge oder verhindere ich kleine Lichtsterne in jeder punktförmigen Lichtquelle?

Mehr Lichtpirsch-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube, Vimeo und natürlich hier.

Bild von Kappest, Klaus-Peter

Kappest, Klaus-Peter

