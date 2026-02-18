WOLLcast Lichtpirsch: Analoge Fotografie

Gebrauchtgeräte, Filme, Entwicklung – was ist heute auf dem Markt?

Fotografie auf Film, eine Patrone einlegen, zwei, drei Leeraufnahmen, dann maximal 36 wohl überlegte Bilder und anschließend ein oder zwei Wochen warten auf die Ergebnisse – wer kennt das noch, diese alte Technik der Fotografie, die analoge Fotografie. Erstaunlicherweise in der Zeit des Digitalen findet sie gerade wieder ganz viele neue Anhänger, gerade unter den jungen Leuten, die dann nach der „Point-and-Shoot-Kamera“ fragen, nach einer Kamera, die Authentisches produziert, die Glaubwürdiges produziert, die eben den Moment wirklich einfängt ohne alle Überarbeitung im Digitalen, ohne den Einsatz von KI. Das ist der Reiz analoger Fotografie, vielleicht sogar das Selbstentwickeln von Schwarz-Weiß-Bildern. Auf der Lichtpirsch geht es heute darum, welches Arbeitsgerät für die analoge Fotografie heute noch auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich ist, was zum Teil sogar gerade wieder neu hergestellt wird, welches Filmmaterial man bekommen kann und wo Filme entwickelt werden können.

