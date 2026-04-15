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WOLLcast Lichtpirsch: Altglas

Wer nicht erst seit gestern fotografiert, hat vielleicht im Schrank noch ein paar alte Objektive liegen – ganz liebevoll und mit einem Augenzwinkern „Altglas“ genannt. Gerade diese Schätzchen bekommen heute wieder einen neuen Wert, denn an moderne, spiegellose Systemkameras kann man nahezu jedes alte Fotoobjektiv anschließen.

15. April 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Neues Leben für alte Fotoobjektive

Wer nicht erst seit gestern fotografiert, hat vielleicht im Schrank noch ein paar alte Objektive liegen – ganz liebevoll und mit einem Augenzwinkern „Altglas“ genannt. Gerade diese Schätzchen bekommen heute wieder einen neuen Wert, denn an moderne, spiegellose Systemkameras kann man nahezu jedes alte Fotoobjektiv anschließen. Dabei stellt man fest, welch großartiges Bokeh, welch ausdrucksstarke Farbcharakteristik und insgesamt welch fantastischen Charakter gerade diese Objektive entwickeln. Im Podcast Lichtpirsch geht es um diese Leistung alter Linsen, um den richtigen Kameraadapter und um neue Objektive mit altem Design.

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