Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Kappest kompakt: Weihrauch, Licht und Weltkirche

Interview mit dem Benediktinermönch Bruder Anno Schütte OSB – Anno Schütte ist der Weihrauchträger in der Benediktinerabtei Königsmünster in Meschede im Sauerland. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was ihm Weihrauch bedeutet, über die Geschichte des Weihrauchs und über seine spirituelle Bedeutung.

27. Dezember 2025 | < 1 Minute Lesezeit

Interview mit dem Benediktinermönch Bruder Anno Schütte OSB – Anno Schütte ist der Weihrauchträger in der Benediktinerabtei Königsmünster in Meschede im Sauerland. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was ihm Weihrauch bedeutet, über die Geschichte des Weihrauchs und über seine spirituelle Bedeutung. Wir gehen der Frage nach, was einen jungen Mann antreibt, Mönch zu werden, welche Angebote ein Kloster heute für die unterschiedlichsten Besucher bereithält und wieviel Modernität es (auch) in der katholischen Kirche gibt. Anno Schütte ist einer der Portraitierten im Rahmen der Fotoausstellung „Machen!“ – Portraits von Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen ganz unterschiedliche Dinge einfach mal gemacht haben.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mehr Kappest komapkt-Folgen findest du auf YouTube, Vimeo und natürlich hier.

Bild von Kappest, Klaus-Peter

Kappest, Klaus-Peter

Weitere Beiträge ansehen
Bild von Kappest, Klaus-Peter
Kappest, Klaus-Peter
Weitere Fotos ansehen

Weitere Artikel:

Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
Eine ungewöhnlich gewöhnliche Geschichte aus dem Sauerland um 1900
21. August 2025 | 2 Minuten Lesezeit
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
WOLLcast Pauerland: Vom Hawerland ins Heilige Land
15. Mai 2025 | < 1 Minute Lesezeit
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
WOLLcast Kappest kompakt: Das Phänomen Sauerländer Schützenfest
28. Oktober 2025 | < 1 Minute Lesezeit