WOLLcast Kappest kompakt: Weihrauch, Licht und Weltkirche

Interview mit dem Benediktinermönch Bruder Anno Schütte OSB – Anno Schütte ist der Weihrauchträger in der Benediktinerabtei Königsmünster in Meschede im Sauerland. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was ihm Weihrauch bedeutet, über die Geschichte des Weihrauchs und über seine spirituelle Bedeutung. Wir gehen der Frage nach, was einen jungen Mann antreibt, Mönch zu werden, welche Angebote ein Kloster heute für die unterschiedlichsten Besucher bereithält und wieviel Modernität es (auch) in der katholischen Kirche gibt. Anno Schütte ist einer der Portraitierten im Rahmen der Fotoausstellung „Machen!“ – Portraits von Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen ganz unterschiedliche Dinge einfach mal gemacht haben.

