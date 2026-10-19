WOLLcast Kappest kompakt: Von Hirschen und Hollen – Schmallenberger Wandertipp für Herbst und Winter

Das sagenumwobene Hollenhaus – einer der Sauerland Seelenorte – und ein Rotwildgehege sind die besonderen Höhepunkte an einem knapp 5 km lagen Rundwanderweg bei Schmallenberg-Bödefeld im Sauerland. Das Hollenhaus ist ein Felsen inmitten eines naturnah bewirtschafteten, urwüchsigen Waldes. Eine Sage um das kleine Volk von Unterirdischen, den Hollen, umrankt das Naturdenkmal. Ferner führt der Weg am Zaun eines Rotwildgeheges entlang, das zu jeder Tages- und Jahreszeit kostenlos frei zugänglich ist. Auf Anmeldung beim Verkehrsverein Bödefeld kann man sogar im Rahmen der täglichen Fütterung mit den Verantwortlichen des Verkehrsvereins gemeinsam ins Gehege hinein und das größte wirklich heimische Wild des Sauerlandes buchstäblich hautnahe kennenlernen. Der Wildwart Werner Braune erzählt im Interview, wie die Bödefelder es schaffen, dieses Angebot nur mit ehrenamtlichen Kräften auf die Beine zu stellen.

Im Video erwähnte Links: Die Wegbeschreibung auf outdooractive: https://out.ac/IkpLAv

Informationen zu den Sauerland Seelenorten: www.sauerland-seelenorte.de

Anmeldung zur Fütterung und zum Besuch im Rotwildgehege Bödefeld: https://www.ferienregion-boedefeld.de…

Veranstaltungsplan mit Wanderungen im Schmallenberger Sauerland: https://www.schmallenberg.info/erlebe…

Fotoworkshops und Wanderungen mit Klaus-Peter Kappest: www.fotoworkshops-sauerland.de

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