WOLLcast Kappest kompakt: Thomas Koziol – Die Old Shatterhand Metamorphose

Beim Elspe Festival 2026 spielt Thomas Koziol zum ersten Mal die Rolle des Old Shatterhand. Der gebürtige Wiener war über viele Jahre in seinem Heimatland auf mehreren Bühnen als Winnetou erfolgreich. Im Interview erzählt er von der Metamorphose vom Winnetou zum Old Shatterhand. Er gibt tiefe Einblicke in den Hintergrund der Figur, der er Leben einhaucht. Er erklärt, warum er das Elspe Festival für einzigartig hält. Und er erzählt überraschendes über das, was er abseits von Karl May so tut. Dabei geht es um die drei Musketiere im Hollywoodkino und vor allem um eine alte Templerburg, auf der im den ersten kalten Nächten des Oktobers der Vampir Graf Dracula wieder lebendig wird.

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