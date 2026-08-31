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WOLLcast Kappest kompakt: Sebastian Kolb

Sebastian Kolb spielt so richtig starke Typen, sowohl auf der Bühne des Elspe Festivals im Sauerland, als auch bei so mancher TV-Produktion. Privat ist er aber ganz anders. Er vertritt die These, dass starke Menschen geradezu die Verpflichtung haben, den Schwächeren zu helfen.

31. August 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Klaus-Peter Kappest

Die Verantwortung der Starken

Sebastian Kolb spielt so richtig starke Typen, sowohl auf der Bühne des Elspe Festivals im Sauerland, als auch bei so mancher TV-Produktion. Privat ist er aber ganz anders. Er vertritt die These, dass starke Menschen geradezu die Verpflichtung haben, den Schwächeren zu helfen. Deswegen investiert er schon seit vielen Jahren viel seiner Kraft und Zeit in soziale Projekte – unter anderem in der Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch. Darüber sprechen wir heute mit ihm, aber wir sprechen natürlich auch über seine aktuelle Rolle beim Elspe Festival als Tangua, einem der Gegenspieler von Winnetou und Old Shatterhand. Wir sprechen mit ihm über seine interessantesten Fernsehproduktionen und vor allem darüber, was ihn motiviert, Kindern und Jugendlichen zu helfen, sich unter anderem gegen Mobbing zu wehren und seine Kompetenzen als Schauspieler, sein handwerkliches Können, dafür zu nutzen, Kindern und Jugendlichen – in schwierigen Situationen, in schwierigen Räumen, in Brennpunktschulen – das Leben zu erleichtern.

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