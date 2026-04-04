WOLLcast Kappest kompakt: Sauerländer Osterbräuche

Kaum senkt sich die Dämmerung am Ostersonntag über das Sauerland, brennen unzählige Feuer auf den Bergen über den Dörfern. Jedes Dorf im Sauerland hat sein eigenes Osterfeuer. In jeder Region haben diese Osterfeuer ihre ganz eigene Form. Und in jeder Region ist der Osterfeuerbrauch verbunden mit anderem uralten Brauchtum, das zum Teil bis in die Zeit vor der Christianisierung zurückgeht. Anhand von zwei Beispielen aus Attendorn und Oberkirchen gehen wir dem Sauerländer Osterfeuerbrauch mal auf den Grund. Was ist der christliche Hintergrund der Osterfeuer? Wieviel ehrenamtliche Arbeit steckt dahinter? Was macht die Faszination des alten Brauchtums aus? Der gebürtige Attendorner Pastor Ulrich Stipp und der Osterfeuerbauer Theo Didam aus Oberkirchen erzählen im Interview, was hinter dem feurigen Brauchtum steckt.

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