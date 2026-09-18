WOLLcast Kappest kompakt: Polarlichter und Samikultur

Reise mit dem Fotografen Klaus-Peter Kappest

Polarlichter live erleben und eintauchen in die authentische Kultur der Sami, der Urbevölkerung im äußersten Norden Europas – das sind die beiden wichtigsten Elemente, aus denen die Lapplandreise 2027 aufgebaut ist, die vom Fotografen und Lapplandkenner Klaus-Peter Kappest geführt wird. In kleinsten Gruppen bringt er interessierte Reisende abseits der Touristenpfade zu den Menschen, die noch wirklich von der Rentierzucht leben, und lässt sie an der täglichen Arbeit der Indigenen teilhaben. Schneeschuhtouren in die Tundralandschaft, Motorschlittentouren und eine Hundeschlittentour stehen ebenfalls auf dem Programm. Ein wichtiger Höhepunkt wird der Besuch beim Geschichtenerzähler und Wildniskoch Jari Rossi. Er bietet ungewöhnliche mythologische und kulinarische Einblicke. Ziel der Reise ist der Pallastunturi-Nationalpark im äußersten Norden Finnlands. In dieser Folge von Kappest kompakt erzählt der Fotograf und Autor Klaus-Peter Kappest, was er für seine Gruppenreise Ende Februar 2027 geplant hat und was man auf dieser Reise erwarten darf. Vor allem aber zeigt auch eindrucksvolle Fotos und Videos, die in den letzten Jahren dort entstanden sind, wo die Reise 2027 auch wieder hinführen wird.

Reisedatum: 26.02.-05.03.2027, Reiseziel: Pallastunturi Nationalpark in Nord-Finnland Veranstaltet wird die Reise von Fintouring. Die offizielle Ausschreibung gibt es hier: https://polarlichtexpress.de/Reisen/P… Weitere Informationen gibt es auch in einer Sonderfolge des Audiopodcasts Polarlichtexpress: https://lcdn.letscast.fm/media/podcas…

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