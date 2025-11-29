Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Kappest kompakt: Polarlicht über dem Sauerland

„Polarlicht über Deutschland“ – Man hat ja so das Gefühl diese Nachricht hört man in letzter Zeit immer häufiger. Aber gibt es wirklich immer häufiger Polarlichter über Deutschland?

29. November 2025 | < 1 Minute Lesezeit

„Polarlicht über Deutschland“ – Man hat ja so das Gefühl diese Nachricht hört man in letzter Zeit immer häufiger. Aber gibt es wirklich immer häufiger Polarlichter über Deutschland? Was steckt da überhaupt hinter bei diesem Phänomen? Wie sehen Polarlichter wirklich aus? Wo und wann kann man sie sehen? Warum sieht man sie manchmal mit bloßem Auge so blass und mit dem Handy so bunt? Und vor allem, was muss man tun, um das wirklich mal live selbst erleben zu können und vielleicht sogar zu fotografieren? In dieser Folge von Kappest kompakt gehen wir diesen und weiteren Fragen nach.

Mehr Kappest komapkt-Folgen findest du auf YouTube, Vimeo und natürlich hier.

