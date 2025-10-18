WOLLcast Kappest kompakt: Naturerlebnis Bilsteintal

– Hirschbrunft

Das BilsteinTal bei Warstein ist eine erstaunliche Sauerländer-Sehenswürdigkeit – insbesondere für Fotografen. Auf den ersten Blick enthält es nichts, was es nicht anderswo auch geben würde: Felsen, Höhlen, Tiere. Die Besonderheit des Bilsteintals steckt im Detail. Dass man einen der Felsen erklettern darf, ist schön, aber das gibt es auch andernorts im Sauerland. Bei der Tropfsteinhöhle im Tal wird es schon spezieller. Anders als in den vielleicht prominenteren Sauerländer Tropfsteinhöhlen ist dort das fotografieren ausdrücklich erlaubt. Die größte Besonderheit für Fotografen ist allerdings der Tierpark. Der ist nämlich zum einen kostenfrei und zum anderen rund um die Uhr geöffnet, Das macht ihn eben für Naturfotografen so besonders spannend. Ein besonderer fotografischer Höhepunkt ist dabei die herbstliche Brunft des Rotwildes. Weitere Infos und Termine: www.bilsteintal.de

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mehr Kappest komapkt-Folgen findest du auf YouTube, Vimeo und natürlich hier.