WOLLcast Kappest kompakt: Morgenflug über dem Rennefeld

Heute gehen wir in die Luft. Es geht um einen wirklich beeindruckenden Fototermin auf und vor allem über dem Flugplatz Rennefeld bei Schmallenberg. Von dort aus sind wir mit mehreren Flugzeugen in einen wirklich traumhaft schönen Herbstsonnenaufgang gestartet. Wir lernen dabei einen besonderen Doppeldecker kennen, den Kiebitz. Wir sprechen mit zwei Piloten, die dabei waren, ganz allgemein über die Faszination des Fliegens, über die Erlebnisse an diesem besonderen Morgen und wir gehen der Frage nach wie teuer oder schwierig es eigentlich ist, auf dem Rennefeld den Pilotenschein zu machen. Natürlich gibt es auch das Schmallenberger Sauerland von oben zu sehen.

