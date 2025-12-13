Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Kappest kompakt: Morgenflug über dem Rennefeld

Heute gehen wir in die Luft. Es geht um einen wirklich beeindruckenden Fototermin auf und vor allem über dem Flugplatz Rennefeld bei Schmallenberg.

13. Dezember 2025 | < 1 Minute Lesezeit

Heute gehen wir in die Luft. Es geht um einen wirklich beeindruckenden Fototermin auf und vor allem über dem Flugplatz Rennefeld bei Schmallenberg. Von dort aus sind wir mit mehreren Flugzeugen in einen wirklich traumhaft schönen Herbstsonnenaufgang gestartet. Wir lernen dabei einen besonderen Doppeldecker kennen, den Kiebitz. Wir sprechen mit zwei Piloten, die dabei waren, ganz allgemein über die Faszination des Fliegens, über die Erlebnisse an diesem besonderen Morgen und wir gehen der Frage nach wie teuer oder schwierig es eigentlich ist, auf dem Rennefeld den Pilotenschein zu machen. Natürlich gibt es auch das Schmallenberger Sauerland von oben zu sehen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mehr Kappest komapkt-Folgen findest du auf YouTube, Vimeo und natürlich hier.

Bild von Kappest, Klaus-Peter

Kappest, Klaus-Peter

Weitere Beiträge ansehen
Bild von Kappest, Klaus-Peter
Kappest, Klaus-Peter
Weitere Fotos ansehen

Weitere Artikel:

Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
Eine Papstaudienz im Sauerland
9. Februar 2024 | 2 Minuten Lesezeit
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
WOLLcast Pauerland: Das Phänomen Sauerländer Schützenfest
21. August 2025 | < 1 Minute Lesezeit
Wir sind keine Weicheier - Golfgeschichten von Angelika Brill
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
Wir sind keine Weicheier
10. September 2022 | < 1 Minute Lesezeit