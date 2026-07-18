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WOLLcast Kappest kompakt: Matthias Schlüter – Das Saueralnd und die Harley-Meditation

„Mit meiner Harley-Davidson sanft durch die Kurven des Sauerlandes zu gleiten, hat etwas meditatives,“ das sagt Matthias Schlüter. Der international gefragte Theaterschauspieler ist den meisten im Sauerland wahrscheinlich als Darsteller des Sam Hawkins beim Elspe Festival bekannt.

18. Juli 2026 | < 1 Minute Lesezeit

„Mit meiner Harley-Davidson sanft durch die Kurven des Sauerlandes zu gleiten, hat etwas meditatives,“ das sagt Matthias Schlüter. Der international gefragte Theaterschauspieler ist den meisten im Sauerland wahrscheinlich als Darsteller des Sam Hawkins beim Elspe Festival bekannt. Im Interview erzählt er, dass seine Interpretation der bekannten Karl-May-Figur viel mehr Tiefe hat, als man vielleicht erwartet. Er spricht über die Grundlagen seiner Arbeit als Bühnenschauspieler. Vor allem aber gibt er einen tiefen Einblick in das, was für ihn den perfekten Ausgleich bildet: mit einer Harley Davidson durch das Sauerland zu gleiten. Die Freiheit, die er dabei erlebt, hat für ihn etwas meditatives und macht die Sauerländer Straßen zu einem Sauerland Seelenort – und zwar immer genau dort, wo er sich gerade am wohlsten fühlt.

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