WOLLcast Kappest kompakt: Kilianstollen Marsberg

Blau, Grün, aber auch Gelb und Rot – das sind die intensive Farben im ehemaligen Kupferbergwerk Kiliansstollen bei Marsberg. Vor allem wer auf die kleinen Details schaut, findet eine Fülle an Fotomotiven. Und der Höhepunkt eines Besuches in dem Museumsbergwerk sollte eine Zugfahrt unter Tage sein mit den letzten noch in Betrieb befindlichen Bergwerks-Dieselloks Deutschlands. Das Team der Bergwerksführung spricht über diese Erlebnisse – aber auch über den aktuell im Jahr 2026 anstehenden Sanierungsbedarf am Gleisbett und der Beleuchtung.

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