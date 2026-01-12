Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Kappest kompakt: Kappests Lieblingsbilder 2025

12. Januar 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Sauerland, Finnland und verschiedene deutsche Wandergebiete – unter anderem dort habe ich im Jahr 2025 über 140.000 Bilder gemacht. Trotz der Menge gibt es jedes Jahr ein paar Bilder, die mir besonders am Herzen liegen. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein: Manche davon sind einfach schöne Bilder, die ich mir immer wieder gerne anschaue. Bei manchen hat es besonders viel Mühe gemacht, sie zu erstellen und es war anfangs gar nicht so sicher, ob überhaupt etwas brauchbares herauskommen würde. Oder es gibt einfach eine besonders interessante Geschichte zum Bild zu erzählen. Die Geschichten hinter all diesen Bilder erzähle ich in der aktuellen Podcastfolge über die 50 Bilder aus dem Jahr 2025, die mir besonders am Herzen liegen.

Mehr Kappest komapkt-Folgen findest du auf YouTube, Vimeo und natürlich hier.

Bild von Kappest, Klaus-Peter

Kappest, Klaus-Peter

