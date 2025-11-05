WOLLcast Kappest kompakt: Feuerhauch über dem Diemelradweg

Feuerhauch – das ist in Sachen Licht einer meiner ganz großen Favoriten – vielleicht sogar eine Variante meines Lieblingslichtes. Am Ende eines Fotoauftrages auf dem Diemelradweg gab es dieses Licht als Zugabe. Der Diemelradweg führt von Willingen am Rand des Sauerlandes vorbei am Diemelsee 112 km bis Bad Karlshafen an der Weser. Neben ein paar Einblicken in den Ablauf eines professionellen Fototermins im Bereich Tourismus geht es in dieser Folge vor allem um das besondere Licht, das den krönenden Abschluss des Termins bildete: Feuerhauch-Licht, verursacht durch feine Rußpartikel in hohen Atmosphärenschichten. Der Wind hat sie von den brennenden Wäldern Kanadas über den Nordatlantik zu uns herüber gebracht und hier sorgen sie für außergewöhnlich intensive Farben am Abendhimmel – besonders nach Sonnenuntergang.

