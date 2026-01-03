WOLLcast Kappest kompakt: Feuerhauch bei Narvik

Der Sauerländer Fotograf und Journalist Klaus-Peter Kappest zeigt das Licht, das ihn besonders begeistert. Auf einer Reise durch Norwegen im September 2024 erlebte er bei Narvik in Nordnorwegen einen ganz außergewöhnlichen Lichtmoment. Aus Landschaft und Wolken entstand etwas wie ein Gemälde eines Malers der Romantik – mit nur einem Unterschied: Es war absolut real! Kaum zu glauben: Solche Farben gibt es in der Realität auch ganz ohne Bearbeitung in Photoshop!

