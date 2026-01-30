WOLLcast Kappest kompakt: Evensong Kloster Rumbeck

Evensong im Kloster Rumbeck bei Arnsberg: Dazu gehört eine Orgel, deren älteste Register fast 600 Jahre alt sind, die aber immer noch extrem klangvoll ist. Es gehört dazu Musik aus mehreren Jahrhunderten, es gehört dazu Licht – extrem fotogen und stimmungsvoll – und vor allem natürlich die Grundlage, ein besonderer spiritueller Impuls in der Tradition benediktinischer Abendgebete. Die Kirchengemeinde in Rumbeck hat eine Tradition von den britischen Inseln ins Sauerland gebracht und damit mal einen ganz neuen Akzent gesetzt in der Kirchenlandschaft des Sauerlands. Darüber berichten im Interview Thomas Niemand von der Kirchengemeinde in Rumbeck und Pater Werner von der Probsteipfarrei St. Laurentius in Arnsberg, der auch Mitglied des Ordens der Benediktiner im Kloster Königsmünster in Meschede ist.

Ein Evensong findet jeden ersten Donnerstag im Monat um 20.30 Uhr in der Klosterkirche Rumbeck bei Arnsberg im Sauerland statt.

