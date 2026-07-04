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WOLLcast Kappest kompakt: Elspe Festival 2026: Winnetou 1

Die Karl-May-Festspiele in Elspe sind ein wunderbares Sommerspektakel im Sauerland. „Großes Kino live erleben“ heißt das Motto und das ist nicht zu viel versprochen. Das Team des Elspe Festivals bringt auf die Bühne, was sonst nur Hollywood & Co. auf eine Leinwand bringt.

4. Juli 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Die Karl-May-Festspiele in Elspe sind ein wunderbares Sommerspektakel im Sauerland. „Großes Kino live erleben“ heißt das Motto und das ist nicht zu viel versprochen. Das Team des Elspe Festivals bringt auf die Bühne, was sonst nur Hollywood & Co. auf eine Leinwand bringt. Natürlich bietet die Naturbühne wunderbare Gelegenheiten für spektakuläre Fotos – einige davon aus der Inszenierung von Winnetou 1 gibt es in dieser Folge zu sehen. Vor allem aber kommen die Darsteller zu Wort mit ihren Gedanken zu ihren Rollen und zum Elspe Festival.

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