WOLLcast Kappest kompakt: Die Stars von Runde

Runde ist eine kleine, felsige Insel bei Ålesund vor der norwegischen Küste. Sie ist vor allem für die Vogelbrutkolonien in ihren über 200 m hohen Steilküsten bekannt. Natürlich sind im Sommer die Seevögel von Runde der wichtigste Touristenmagnet – allen voran die Lunde, die man in Deutschland Papageitaucher nennt – aber sie sind nicht das allein entscheidende auf der Insel. Runde bietet (noch) eine einmalige Gelegenheit, in Norwegen mal unter die Oberfläche zu schauen. Kaum ein anderes Land in Europa hat sich innerhalb nur eines Menschenlebens so extrem verändert wie Norwegen – von einem der ärmsten Länder Europas zu einem der reichsten Länder der Welt. Wer mit offenen Augen Norwegen bereist, findet überall im Land Spuren dieser Geschichte – aber nirgends ist der Zugang dazu so einfach und sympathisch wie auf Runde. Nach einem Besuch bei den fotogenen Papageitauchern sprechen wir mit Knut Goksøyr, dem Camping-Gastgeber von Runde. Er erzählt vom Leben seiner Großeltern auf der Insel Skorpa und was sich seither alles verändert hat.

