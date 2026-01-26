Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Kappest kompakt: Dampf Land Leute Museum Eslohe

Dampf und Maschinen – daran denkt man zuerst, wenn man Dampfland-Leute-Museum in Eslohe hört. Dahinter verbirgt sich aber viel mehr: ein Schatz an Wissen über das Leben und Arbeiten der Menschen im Sauerland – und zwar nicht nur der letzten Jahrzehnte, sondern sogar der letzten Jahrhunderte.

26. Januar 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Dampf und Maschinen – daran denkt man zuerst, wenn man Dampfland-Leute-Museum in Eslohe hört. Dahinter verbirgt sich aber viel mehr: ein Schatz an Wissen über das Leben und Arbeiten der Menschen im Sauerland – und zwar nicht nur der letzten Jahrzehnte, sondern sogar der letzten Jahrhunderte. Ferner ist das Museum ein Kulturzentrum mit Kunstausstellungen und diversen Veranstaltungen im Laufe des Jahres. Und wie so oft im Sauerland wird das alles von rein ehrenamtlicher Arbeit getragen.Im Interview verraten Gudrun Schulte, die Vorsitzenden des Trägervereins, und der technische Leiter Sebastian Friedhoff, was sie antreibt. Sie sprechen darüber, was das Besondere dieses Museums ist, was man hier erleben kann und was es Neues gibt.

Mehr Kappest komapkt-Folgen findest du auf YouTube, Vimeo und natürlich hier.

