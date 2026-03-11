Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Kappest kompakt: Bruchhauser Steine – Spuren eines uralten Rituals

Neue Ausgrabungen auf den Bruchhauser Steine haben den ersten archäologischen Nachweis erbracht, dass die Bruchhauser Steine vor über 2000 Jahren eine Kultstätte mit einer weit über die Region hinausreichenden Strahlkraft war.

11. März 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Neue Ausgrabungen auf den Bruchhauser Steine haben den ersten archäologischen Nachweis erbracht, dass die Bruchhauser Steine vor über 2000 Jahren eine Kultstätte mit einer weit über die Region hinausreichenden Strahlkraft war. Wie ein Team der LWL-Archäologie zu dem Schluss gekommen ist, was das für die Bruchhauser Steine bedeutet und was es mit der Stiftung auf sich hat, die jetzt das Kulturelle- aber auch das Naturerbe der Steine verwaltet und für möglichst viele Menschen zugänglich macht, besprechen wir in dieser Folge von Kappest kompakt mit Nadja de Pierpont Freifrau von Fürstenberg, Vorsitzende Stiftung Bruchhauser Steine, Hubertus Freiherr von Fürstenberg-Gaugreben, ehem. Stiftungsvorsitzender, Dr. Sandra Peternek, Direktorin LWL-Archäologie für Westfalen und Dr. Manuel Zeiler, wissenschaftlicher Referent, LWL-Archäologie.

Mehr Kappest komapkt-Folgen findest du auf YouTube, Vimeo und natürlich hier.

Kappest, Klaus-Peter

