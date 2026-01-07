WOLLcast Kappest kompakt: Begegnung mit den Jahreszeiten

Advertorial Gästemagazin Schmallenberger Sauerland 2026

Begegnungen im Schmallenberger Sauerland – das ist auch in diesem Jahr wieder das Thema des Gästemagazins für Schmallenberg und Eslohe. Jedes Jahr sind die Reportagen für dieses Magazin einer meiner schönsten Aufträge. Dieses Jahr reden wir über den Wald und das Wetter, über Äpfel und Bienen und vor allem über die Jahreszeiten. Sie sind in diesem Jahr der rote Faden in der Geschichte des Gästemagazins für das Jahr 2026. Auf den wenigen Papierseiten der gedruckten Ausgabe, die wir letztlich füllen können ist leider meist längst nicht genug Platz für all die Fotos und Nuancen der Geschichten, die es eigentlich wert wären, erzählt zu werden. Diese Lücke schließt die aktuelle Folge – das Kappest kompakt Advertorial „Begegnungen mit den Jahreszeiten“.

