WOLLcast Kappest kompakt: 100 Jahre Gymnasium Schmallenberg

100 Jahre Gymnasium Schmalenberg. Das bedeutet zwei verschiedene Städte, in denen diese Schule zu Hause war, nämlich zunächst in Fredeburg, dem heutigen Bad Fredeburg, und später in Schmallenberg.

12. November 2025 | < 1 Minute Lesezeit

100 Jahre Gymnasium Schmalenberg. Das bedeutet zwei verschiedene Städte, in denen diese Schule zu Hause war, nämlich zunächst in Fredeburg, dem heutigen Bad Fredeburg, und später in Schmallenberg – das bedeutet viele verschiedene Gebäude, in denen Schüler und Lehrer zu Hause waren – und das bedeutet viele Generationen von Schülern und Lehrern, die gemeinsam die Kinder auf das Leben vorbereitet haben – so gut wie nur irgend möglich in der jeweiligen Zeit, denn wenn man ein Jahrhundert zurückdenkt und überlegt, was da alles passiert ist, gab es viele Schwierigkeiten, aber natürlich auch Höhepunkte gemeinsam zu meistern. Zeitzeugen und Experten berichten in sieben Episoden vom Schulalltag in den verschiedenen Epochen und lassen ihn wieder lebendig werden.

Mehr Kappest komapkt-Folgen findest du auf YouTube, Vimeo und natürlich hier.

Bild von Kappest, Klaus-Peter
Kappest, Klaus-Peter
