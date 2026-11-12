WOLLcast Glückskinder: Werner Hucks

Hessische Lebenskünstlerin zeigt Menschen Wege zum Glücklichwerden

Werner Hucks ist in Duisburg-Rheinhausen geboren. Schon als Schüler zog es ihn nach Siegen, weil er dort am Evangelischen Gymnasium in der Oberstufe Musikunterricht angeboten wurde. Er war einer der ersten, der an der Musikschule Rheinland den Studiengang für Jazzmusik belegte. Die Musik bestimmt seit der frühesten Kindheit sein Leben. Sie hat ihn mittlerweile an viele Orte der Welt geführt, u. a. ins Stadion von Windhoek. Und über die Musik hat er auch seine Frau Esther kennen gelernt. Beide sind bekennende „mittlerweile konfessionslose“ Christen. Seinen Glauben verarbeitet Hucks nicht nur in seinen musikalischen Kompositionen, er lebt ihn auch beim Pilgern aus. So ist er mit Abständen die komplette Strecke von Siegen nach Santiago de Compostella gewandert: 3.000 Kilometer mit vielen spannenden Begegnungen und innerer Einkehr. Darüber schreibt er jetzt ein Buch. Im Podcast mit Beate Schmies erzählt er von seinen schönen Erlebnissen, aber auch von seiner überwundenen Alkoholsucht und einem schweren Unfall.

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