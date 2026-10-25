WOLLcast Glückskinder: Ursula Cyriax

Hessische Lebenskünstlerin zeigt Menschen Wege zum Glücklichwerden

Ursula Cyriax hat schon sehr früh die Enge ihrer hessischen Heimatstadt Biedenkopf verlassen. Künstlerin wollte sie werden und mit Kunst die Welt verbessern. Dazu ist sie mit einer amerikanischen Theatergruppe in die USA gegangen und hat in Hollywood als Art-Direktorin Performances mit prominenten Künstlern und Musikern, u. a. den Rolling Stones, organisiert. Sie hat viel Schönes erlebt und ist viel gereist, aber auch hinter die Kulissen der Promi-Welt geschaut. Und sie hat festgestellt, dass Geld allein nicht glücklich macht. Und so kam sie dazu, sich mit den Neurowissenschaften und der Glücksforschung zu beschäftigen. Inzwischen hat die 73jährige als Glückstrainerin über 200 Menschen mit ihren Erkenntnissen bereichert: mit Glücksseminaren in Berlin und jetzt auch wieder in ihrer hessischen Heimat. Im Podcast mit Beate Schmies erzählt sie, dass sie sehr dankbar für ihr spannendes Leben sei und und sich deshalb vorgenommen habe, anderen etwas davon zu geben.

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