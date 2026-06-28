WOLLcast Glückskinder: Steffi Neu

Beliebte WDR-Moderatorin bekennt sich als Landein und Sauerland-Fan

Steffi Neu ist eine der beliebtesten Moderatorinnen des Westdeutschen Rundfunds. Wenn sie morgens auf WDR 2 mit Menschen plaudert, gibt es meistens was zu lachen. Denn Steffi Neu ist eine Frohnatur und versteht es mit ihrer natürlichen und authentischen Art, Menschen vor dem Mikrofon zu öffnen. Ihre Wurzeln hat die Journalistin aus Leidenschaft am Niederrhein. Dort lebt sie – inzwischen mit eigener Familie – noch immer auf dem elterlichen Bauernhof und genießt das Landleben, die Nähe zu den Menschen im Dorf und die gemeinsamen Erlebnisse. In der Stadt könne sie sich nicht gut orientieren. Dort könne sie nur arbeiten, schreibt Steffi Neu in ihrem neuen Buch und Spiegel-Bestseller „Landl(i)eben“. Mit ihrem Kneipenquiz ist sie seit zehn Jahren quer durch NRW unterwegs. Dabei macht sie besonders gern im Sauerland Station. Mit ihrer Familie macht sie regelmäßig in Schmallenberg Urlaub. Sie mag die Landschaft und die Bewohner, weil sie „ehrlich und humorvoll“ sind, sagt sie im Gespräch mit Beate Schmies. Sie erzählt auch von ihrer Radio-Leidenschaft und den sehr emotionalen und lustigen Momenten, die sie seit vier Jahren beim „WDR2-Weihnachtswunder“ erlebt.

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