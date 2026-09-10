WOLLcast Glückskinder: Prof. Erhard Meyer-Galow

Topmanager findet nach Lebenskrise sein Glück in der Zen-Meditation

„Ein erfülltes Leben entsteht, wenn der Mensch vom Haben zum Sein übergeht, das Glück nicht mehr nur im Äußeren sucht, sondern im Inneren.“ Zu dieser Erkenntnis kommt ein Topmanager, der von sich selbst sagt, er sei „karrieresüchtig und egozentrisch“ gewesen. Als seine erste Frau ihn verließ und ihm kurz danach gekündigt wurde, dachte Erhard Mayer-Galow radikal um und startete sein zweites Leben. Der promovierte Chemiker und Marketingspezialist ließ sich von spirituellen Lehrern in der Zen-Meditation ausbilden und fand zur Achtsamkeit und zum Loslassen. Er schreibt Bücher, in denen er die Orientierung der modernen Gesellschaft auf Leistung, Besitz und Status kritisiert und erläutert, warum er für den Industriestandort Deutschland keine Chance mehr sieht. Im Podcast mit Beate Schmies schildert der 84jährige Meyer-Galow seine radikalen Veränderungen und wie er den Schlüssel zu einem erfüllten Leben im hier und jetzt gefunden hat. Dabei gibt er auch konkrete Anleitungen, wie wir alle diesen Zustand erreichen können, wenn wir uns auf eine tiefe innere Reise begeben.

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