WOLLcast Glückskinder: Nora Meyer-Galow

Sozial engagierte Essenerin macht Menschen mit Chorgesang glücklich

Die Glücksforschung sagt, dass gemeinsame Erlebnisse unsere Freude verstärken. Noch befriedigender sind sie, wenn sie synchron ausgeführt werden, wie etwa beim Singen. Wenn wir gemeinsam singen, setzt das Gehirn Endorphine, also Glücksbotenstoffe frei. Wir fühlen uns anderen näher, sind freundlicher und zugewandter. Musik macht den Kopf frei und bringt uns in eine innere Balance. Das alles hat auch Nora Meyer-Galow persönlich erlebt. In ihrem früheren Leben leitete die Essenerin mehrere Kosmetikfilialen. Vor etwa 20 Jahren nahm sie Gesangsunterricht und war vom Singen so begeistert, dass sie auch andere dazu bringen wollte. Sie rief einen Chor ins Leben, in dem auch Krebskranke und Menschen mit anderen schweren Leiden singen. Mit großer Begeisterung und viel Erfolg, erzählt Nora Meyer-Galow im Podcast mit Beate Schmies. Und weil sie sich zum Ziel gesetzt hat, die Platzierung der Stadt Essen im jährlichen Glücksatlas zu verbessern, hat die sozial engagierte Frau kürzlich einen Glückschor gegründet.

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